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15 октября, 08:49

Гулянка футболистов кончилась встречей с кулаком Крапа и слезами для официантки бара в Москве

SHOT: Футболист Даниил Крапивников ударил в живот официантку в московском баре

Футболист Даниил Крапивников. Фото © VK / Daniil Krapivnikov

Футболист Даниил Крапивников. Фото © VK / Daniil Krapivnikov

Футболист Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре. Полузащитник, по словам очевидцев, был пьян, и ему не понравилась официантка, пишет SHOT.

Футболист Даниил Крапивников ударил официантку в московском баре. Видео © SHOT

Всё произошло в ночь с 13 на 14 октября. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» обыграла ФК «10». Футболисты пошли отмечать победу. Ближе к ночи после бурного празднования нетрезвый «Крап» зарядил официантке в живот.

Сам Даниил признал, что состояние у него было «такое себе», но он уверяет, что не бил девушку, а якобы «просто оступился и наступил ей на ногу». Перед официанткой и персоналом Крапивников извинился.

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А ранее в баре на Покровском бульваре были избиты Бэлла Кузнецова и Костья Купер. А до этого другая участница шоу Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа.

Андрей Бражников
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