Гулянка футболистов кончилась встречей с кулаком Крапа и слезами для официантки бара в Москве

Футболист Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре. Полузащитник, по словам очевидцев, был пьян, и ему не понравилась официантка, пишет SHOT.

Футболист Даниил Крапивников ударил официантку в московском баре. Видео © SHOT

Всё произошло в ночь с 13 на 14 октября. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» обыграла ФК «10». Футболисты пошли отмечать победу. Ближе к ночи после бурного празднования нетрезвый «Крап» зарядил официантке в живот.