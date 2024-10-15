Гулянка футболистов кончилась встречей с кулаком Крапа и слезами для официантки бара в Москве
SHOT: Футболист Даниил Крапивников ударил в живот официантку в московском баре
Футболист Даниил Крапивников. Фото © VK / Daniil Krapivnikov
Футболист Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре. Полузащитник, по словам очевидцев, был пьян, и ему не понравилась официантка, пишет SHOT.
Футболист Даниил Крапивников ударил официантку в московском баре. Видео © SHOT
Всё произошло в ночь с 13 на 14 октября. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» обыграла ФК «10». Футболисты пошли отмечать победу. Ближе к ночи после бурного празднования нетрезвый «Крап» зарядил официантке в живот.
Сам Даниил признал, что состояние у него было «такое себе», но он уверяет, что не бил девушку, а якобы «просто оступился и наступил ей на ногу». Перед официанткой и персоналом Крапивников извинился.