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11 октября, 23:58

Дочь R. Kelly сообщила об изнасиловании со стороны отца в 10-летнем возрасте

Дочь отбывающего срок исполнителя R. Kelly обвинила отца в сексуальном насилии

Рэпер R. Kelly и его дочь Аби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jamie Lamor Thompson / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Baby Blu

Рэпер R. Kelly и его дочь Аби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jamie Lamor Thompson / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Baby Blu

Дочь рэп-исполнителя R. Kelly, 26-летняя Аби, впервые публично рассказала о сексуальном насилии, которому она подвергалась со стороны отца в детстве. Её рассказ приводит журнал Rolling Stone.

«Я помню, как просыпалась от того, что он прикасался ко мне. Я не знала, что делать, поэтому я просто лежала и притворялась, что сплю», — вспоминает девушка.

На момент изнасилований ей было 10 лет. Аби призналась, что долгое время боялась рассказать об этом даже матери. Когда она наконец решилась, её мать прекратила встречи детей с бывшим мужем и подала заявление в полицию. Однако в то время R. Kelly удалось избежать наказания, так как у силовиков не было достаточно доказательств.

В настоящее время исполнитель отбывает срок в тюрьме за изготовление детской порнографии, изнасилование несовершеннолетних, а также по обвинению в рэкете и торговле людьми. Адвокат певца отрицает все обвинения, а Аби считает, что тюрьма – самое подходящее место для её отца.

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Напомним, в марте 2018-го бывшая любовница R. Kelly рассказала о секс-темнице для юных наложниц, расположенной в доме американского рэпера. В мае того же года в суд на певца подала 20-летняя Фейт Роджерс, обвинив в сексуальном насилии. В итоге в феврале 2019 года Роберту Келли предъявили обвинения при отягчающих обстоятельствах по 10 пунктам, артиста арестовали. Весной 2019-го против R. Kelly были выдвинуты новые обвиненияпо делу о детской порнографии и уклонении от правосудия. Келли, который своей вины не признал, отказались выпустить под залог. В сентябре 2021 года исполнитель хита I Believe I Can Fly был признан присяжными виновным по всем статьям по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В итоге 29 июня 2022-го суд приговорил R. Kelly к 30 годам лишения свободы.

Анатолий Цейко
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