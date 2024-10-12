Дочь R. Kelly сообщила об изнасиловании со стороны отца в 10-летнем возрасте

Дочь рэп-исполнителя R. Kelly, 26-летняя Аби, впервые публично рассказала о сексуальном насилии, которому она подвергалась со стороны отца в детстве. Её рассказ приводит журнал Rolling Stone.

«Я помню, как просыпалась от того, что он прикасался ко мне. Я не знала, что делать, поэтому я просто лежала и притворялась, что сплю», — вспоминает девушка.

На момент изнасилований ей было 10 лет. Аби призналась, что долгое время боялась рассказать об этом даже матери. Когда она наконец решилась, её мать прекратила встречи детей с бывшим мужем и подала заявление в полицию. Однако в то время R. Kelly удалось избежать наказания, так как у силовиков не было достаточно доказательств.