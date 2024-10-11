Скандальный рэпер P. Diddy останется под стражей до суда по громким обвинениям
AP: Рэпер P.Diddy останется под стражей до суда по обвинению в торговле людьми
Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / August Fairchild
Скандально известный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, останется под стражей до слушания по решению апелляционного суда США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Комбс обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. С учётом указанного судья постановил оставить исполнителя под стражей.
В то же время, адвокат рэпера Марк Агнифило, в разговоре с изданием People, сообщил, что Diddy испытывает трудности с питанием в тюрьме.
«Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела», — отметил он.
По словам юриста, в Бруклинском центре заключения рэпера кормят хлопьями с фруктами и десертом на завтрак, обедом служат запечённая рыба, гамбургеры или тако, а на ужин предлагаются паста или ростбиф.
Напомним, рэпера арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми. Жертвы заявляли, что он накачивал их наркотиками и вынуждал заниматься с ним сексом на камеру. В конце сентября этого года против него был подан ещё один иск о насилии, их общее количество теперь выросло до 12. Ранее бывший коллега артиста также заявил, что P. Diddy был замешан в подкупе артистов.