Скандальный рэпер P. Diddy останется под стражей до суда по громким обвинениям

Скандально известный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, останется под стражей до слушания по решению апелляционного суда США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Комбс обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. С учётом указанного судья постановил оставить исполнителя под стражей.

В то же время, адвокат рэпера Марк Агнифило, в разговоре с изданием People, сообщил, что Diddy испытывает трудности с питанием в тюрьме.

«Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела», — отметил он.