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29 сентября, 00:02

Против рэпера Puff Daddy подан 12-й иск по делу о насилии

CNN: Против рэпера Daddy подан 12-й по счёту иск с обвинением в домогательствах

Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американский продюсер и рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Puff Daddy, вновь угодил в крупный скандал. Музыканта обвинили в сексуальном насилии над женщиной по имени Джейн Доу, которую он предварительно опьянял алкоголем и наркотиками. Обладатель звезды на «Аллее славы» жестоко измывался над бедолагой с 2022 по 2024 год, утверждает CNN со ссылкой на 12-й по счёту иск в отношении певца.

По данным телеканала, Комбс раз за разом доводил знакомую до потери сознания, после чего вытворял с ней всё, что ему хотелось. Однажды после встречи с Daddy Доу обнаружила у себя гигантские гематомы на ногах и даже след от укуса на пятке.

«Она просыпалась с синяками и травмами, но не помнила, как получила их. Это продолжалось до июля 2024 года», — сказано в иске.

Частые надругательства закончились тем, что Джейн забеременела. К несчастью, у неё случился выкидыш, и ребёнок погиб. Однако это не остановило рэпера, который продолжил издевательства над знакомой.

«Никто не выше закона. Слава и богатство не защищают Шона Комбса от серьёзных обвинений в сексуальной торговле и жестоком обращении», — заявила CNN адвокат Доу Мари Наполи.

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Ранее видеозапись одного из эпизодов жестокого обращения Daddy с девушкой просочилась в Сеть. На кадрах музыкант швыряет бывшую пассию на пол, пинает её ногами и тащит по коридору отеля. Комбс потратил большие деньги, чтобы замять этот инцидент.

Илья Пушкарев
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