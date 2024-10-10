«Пытался замести следы»: Бывший рэпер обвинил P. Diddy в подкупе артистов

Бывший рэпер Марка Карри считает, что P. Diddy (Шон Комбс) мог подкупить музыкантов своего лейбла, чтобы предотвратить раскрытие компрометирующей информации о нём.

Карри рассказал, что Комбс вернул артистам права на музыкальные работы, хотя ранее сам владел большей их частью. Он утверждает, что этот шаг был предпринят примерно за месяц до подачи иска бывшей девушкой P. Diddy.