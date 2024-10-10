«Пытался замести следы»: Бывший рэпер обвинил P. Diddy в подкупе артистов
Экс-рэпер Карри: P. Diddy подкупил ряд артистов в обмен на неразглашение данных
Рэпер P. Diddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
Бывший рэпер Марка Карри считает, что P. Diddy (Шон Комбс) мог подкупить музыкантов своего лейбла, чтобы предотвратить раскрытие компрометирующей информации о нём.
Карри рассказал, что Комбс вернул артистам права на музыкальные работы, хотя ранее сам владел большей их частью. Он утверждает, что этот шаг был предпринят примерно за месяц до подачи иска бывшей девушкой P. Diddy.
«Пытался быстро замести следы — не вышло», — подчеркнул американский рэпер в беседе с Daily Mail.
Напомним, исполнителя заключили под стражу по делу о насилии и торговле людьми, ему предъявлено обвинение. Жертвы утверждали, что певец накачивал их наркотиками и заставлял заниматься с ним сексом на камеру. В конце сентября этого года против него подали 12-иск о насилии.