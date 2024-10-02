«Jay-Z, ты следующий»: «Отряды Путина» требуют запретить звёзд, замешанных в скандале с P. Diddy
«Отряды Путина» призвали запретить в России Jay-Z, Beyonce и P. Diddy
Представители «Отрядов Путина» призвали запретить рэпера P. Diddy, а также американских исполнителей Jay-Z и Beyonce на фоне громкого скандала с беззаконием, которое якобы творили знаменитости. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале движения.
Отряды Путина выступили против американских исполнителей. Видео © Telegram / Отряды Путина Z
«Мы, Отряды Путина, возмущены тем, что происходит в Америке. Что ты творишь, P. Diddy? Чем он только не занимался. Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья-товарищи», — отметили представители движения.
«Я раньше слушала песни Бейонсе, но теперь я пью корвалол от её творчества», — призналась одна из участниц отряда. Однако по её мнению, сейчас нужно запретить западных рэперов, которые развращают российскую молодёжь.
Как подчеркнули представители движения, в нашей стране множество прекрасных исполнителей, которые «не продавали душу дьяволу» — например, Лев Лещенко.
Западные СМИ утверждают, что в нулевых рэпер P. Diddy устраивал масштабные непотребные вечеринки, на которых присутствовали многие известные сегодня звёзды. Кроме того, ему приписывают торговлю людьми и насилие. По слухам, Jay-Z и Beyonce якобы тоже участвовали в «замесе» и устраняли вместе с рэпером неугодных конкурентов. К слову, недавно P. Diddy попал в другой крупный скандал: Шон Комбс избил бывшую девушку ногами в коридоре отеля в Лос-Анджелесе, и это попало на видео.
Telegram / Отряды Путина Z