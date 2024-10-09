Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция США не могли не знать о преступной деятельности музыканта и продюсера P. Diddy. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью RT.

Дипломат предположила, что представители правоохранительных органов, а также сотрудники Белого дома были осведомлены о происходящем. При этом Захарова отметила, что часть из них могла умышленно скрывать эту информацию, ожидая удобного момента для её использования.