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9 октября, 02:14

Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция США не могли не знать о преступной деятельности музыканта и продюсера P. Diddy. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью RT.

Дипломат предположила, что представители правоохранительных органов, а также сотрудники Белого дома были осведомлены о происходящем. При этом Захарова отметила, что часть из них могла умышленно скрывать эту информацию, ожидая удобного момента для её использования.

Дипломат также посоветовала властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем, включая борьбу с преступными группировками, занимающимися сексуальными преступлениями против детей. Она добавила, что для России, Китая и стран, осознающих происходящее в мире, важной задачей является создание защиты от навязывания чуждых ценностей.

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Дочь Киркорова пошутила об участии отца в скандальных вечеринках P. Diddy

Напомним, в Голливуде вспыхнул новый скандал вокруг известного рэпера P. Diddy. Поводом стали обвинения, связанные с сексуальным насилием в отношении мужчины. Вскоре после этого рэпера взяли под стражу по делу о насилии и торговле людьми, и ему было официально предъявлено обвинение.

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Telegram / МИД России

Артём Гапоненко
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