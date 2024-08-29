«Этот карлик для меня не лучший»: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсетях и оскорбили Месси
Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсети X и от его имени оскорбили Месси
Футболист Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / EFE / Borja Sanchez-Trillo
Хакеры взломали официальную страничку чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе в соцсети X. Злоумышленники от имени футболиста опубликовали оскорбления в адрес нападающего из Аргентины Лионеля Месси.
«Криштиану Роналду — величайший игрок всех времён. Этот карлик для меня не лучший», — было написано в сообщении с прикреплённой фотографией плачущего Месси.
Кроме того, хакеры оставили негативные сообщения в адрес английского клуба «Тоттенхэм», назвав его «дерьмом». В настоящее время со страницы Мбаппе удалены все оскорбительные публикации.
А ранее Life.ru писал, в середине июля Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реал Мадридом». В августе спортсмен дебютировал за испанцев. В первом же матче он забил гол и завоевал Суперкубок Европы.