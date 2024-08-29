«Этот карлик для меня не лучший»: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсетях и оскорбили Месси

Хакеры взломали официальную страничку чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе в соцсети X. Злоумышленники от имени футболиста опубликовали оскорбления в адрес нападающего из Аргентины Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду — величайший игрок всех времён. Этот карлик для меня не лучший», — было написано в сообщении с прикреплённой фотографией плачущего Месси.