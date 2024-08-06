"Съешьте богатых": Экоактивисты изуродовали виллу Месси на Ибице стоимостью 11 млн евро

Активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ибица. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Активисты облили краской фасад особняка футболиста Лионеля Месси в Испании. Видео © X / FuturoVegetal

"Мы облили краской незаконный особняк Месси на Ибице. Он представляет собой нелегальную постройку, которую футболист купил за непомерную сумму в 11 миллионов евро. В это время только на Балеарских островах от двух до четырёх человек погибли в результате аномальной жары", — пояснили представители организации в соцсети X.

Экоактивисты опубликовали фотографии, на которых два человека стоят с плакатом: "Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию". На фоне находится дом Месси, который облили красной и чёрной краской.

Активисты с плакатом у входа в особняк футболиста Лионеля Месси в Испании. Скриншот © X / FuturoVegetal

Активисты, ссылаясь на доклад международной организации по борьбе с неравенством Oxfam за прошлый год, дополнили, что 1% самых богатых людей мира в 2019 году произвели столько же выбросов углекислого газа, сколько и 66% населения бедных стран.