«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ и сохранил лидерство в таблице

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» в рамках восьмого тура чемпионата Англии по футболу завершился победой хозяев поля стадиона «Энфилд». Гости из Лондона навязали соперникам упорную борьбу и уступили со счётом 1:2.

Встреча началась с травмы игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты, который жёстко столкнулся с защитником «Челси» Тосином Адарабиойо на шестой минуте. Португалец схватился за грудь, но продолжил матч, а позже был заменён вплоть до финального свистка. Счёт на 29-й минуте открыл форвард хозяев Мохамед Салах, на 48-й минуте Николас Джексон нивелировал отставание, а точку в противостоянии спустя ещё три минуты поставил полузащитник «красных» Кёртис Джонс.