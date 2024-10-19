«Краснодар» стал лидером РПЛ, всухую разгромив «Спартак» в Москве

«ФК» Краснодар обыграл московский «Спартак» со счётом 3:0 в рамках матча РПЛ. Встреча проходила в Москве.

Первый гол хозяевам на восьмой минуте забил полузащитник быков из Кабо-Верде Кевин Ленини. Второй мяч в ворота москвичей занёс бразильский форвард Виктор Са (46-я), которому по ошибке отдал в ноги пас защитник «Спартака» Миенти Абена. В третий раз ворота «Спартака» поразил собственный полузащитник Хесус Медина.

«Краснодар» — единственная команда, которая не проиграла ни единой встречи в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, по завершении 12-ти туров «быки» впервые в истории клуба набрали 30 очков, что вывело их на первую строчку зачёта Чемпионата России.