«Краснодар» стал лидером РПЛ, всухую разгромив «Спартак» в Москве
«ФК» Краснодар обыграл московский «Спартак» со счётом 3:0 в рамках матча РПЛ. Встреча проходила в Москве.
Первый гол хозяевам на восьмой минуте забил полузащитник быков из Кабо-Верде Кевин Ленини. Второй мяч в ворота москвичей занёс бразильский форвард Виктор Са (46-я), которому по ошибке отдал в ноги пас защитник «Спартака» Миенти Абена. В третий раз ворота «Спартака» поразил собственный полузащитник Хесус Медина.
«Краснодар» — единственная команда, которая не проиграла ни единой встречи в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, по завершении 12-ти туров «быки» впервые в истории клуба набрали 30 очков, что вывело их на первую строчку зачёта Чемпионата России.
А вчера в рамках чемпионата РФ по футболу встретились «Ахмат» из Грозного и «Факел» из Воронежа. Выдавшийся крайне напряжённым матч проходил на «Ахмат-арене» и закончился со счётом 2:3 в пользу воронежских гостей. «Ахмат» занимает последнюю строчку таблицы РПЛ с 6 очками, у «Факела» 13-е место и 10 очков.
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