«Ахмат» потерпел очередное поражение в рамках чемпионата России по футболу

В матче 12-го тура чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» уступил воронежскому «Факелу» с минимальным счётом 2:3.

Хозяева поля открыли счёт благодаря голу Амина Талала на 13-й минуте, который впервые отметился в Российской премьер-лиге (РПЛ). Однако «Факел» быстро отыгрался: Алексей Каштанов забил гол на 16-й минуте. В дальнейшем команды обменялись мячами: Владислав Камилов восстановил преимущество «Ахмата» на 33-й минуте, но Евгений Марков, реализовав пенальти, сровнял счёт на 77-й минуте. Алексей Каштанов оформил дубль, забив победный гол в добавленное время (90+4 минуты).

На 84-й минуте матч усложнился для «Факела»: защитник Макс Дзиов был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Несмотря на это, команда из Воронежа не позволила сопернику вырвать победу.

«Ахмат» занимает последнее место в таблице РПЛ с 6 очками, не одержав ни одной победы в текущем чемпионате. «Факел», набрав 10 очков, поднялся на 13-е место, прервав пятиматчевую серию без побед.

В следующем туре 26 октября «Ахмат» встретится с «Ростовом», «Факел» в этот же день сыграет против ЦСКА в Москве.