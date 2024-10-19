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18 октября, 22:12

«Ахмат» потерпел очередное поражение в рамках чемпионата России по футболу

«Ахмат» проиграл «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу

В матче 12-го тура чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» уступил воронежскому «Факелу» с минимальным счётом 2:3. Обложка © Telegram / Гусев

В матче 12-го тура чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» уступил воронежскому «Факелу» с минимальным счётом 2:3. Обложка © Telegram / Гусев

В матче 12-го тура чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» уступил воронежскому «Факелу» с минимальным счётом 2:3.

Хозяева поля открыли счёт благодаря голу Амина Талала на 13-й минуте, который впервые отметился в Российской премьер-лиге (РПЛ). Однако «Факел» быстро отыгрался: Алексей Каштанов забил гол на 16-й минуте. В дальнейшем команды обменялись мячами: Владислав Камилов восстановил преимущество «Ахмата» на 33-й минуте, но Евгений Марков, реализовав пенальти, сровнял счёт на 77-й минуте. Алексей Каштанов оформил дубль, забив победный гол в добавленное время (90+4 минуты).

На 84-й минуте матч усложнился для «Факела»: защитник Макс Дзиов был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Несмотря на это, команда из Воронежа не позволила сопернику вырвать победу.

«Ахмат» занимает последнее место в таблице РПЛ с 6 очками, не одержав ни одной победы в текущем чемпионате. «Факел», набрав 10 очков, поднялся на 13-е место, прервав пятиматчевую серию без побед.

В следующем туре 26 октября «Ахмат» встретится с «Ростовом», «Факел» в этот же день сыграет против ЦСКА в Москве.

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Тем временем ЦСКА обыграл «Динамо» в «братском» дерби со счётом 2:1. Нападающий Аббосбек Файзуллаев вывел ЦСКА вперёд на 17-й минуте. Колумбийский полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль сравнял счёт на 55-й, но победный гол за минуту до конца основного времени забил форвард Тамерлан Мусаев.

Анатолий Цейко
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