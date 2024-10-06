ЦСКА обыграл «Динамо» в «братском» дерби со счётом 2:1

Московский ЦСКА оказался сильнее столичного «Динамо» в матче 11-го футбольной Российской премьер-лиги. «Братское» дерби, прошедшее на «ВТБ Арене», завершилось со счётом 2:1 в пользу армейцев, для которых эта победа стала первой на поле бело-голубых за последние девять лет.

Нападающий Аббосбек Файзуллаев вывел ЦСКА вперёд на 17-й минуте. Колумбийский полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль сравнял счёт на 55-й, но победный гол за минуту до конца основного времени забил форвард Тамерлан Мусаев.

Лидеры РПЛ в этом туре очки не потеряли. «Локомотив» сегодня дома переиграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Тимура Сулейманова на 75-й минуте. «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» 4:0. Дублем отметился колумбийский форвард Джон Кордоба (41-я и 73-я), ангольский нападающий Жуан Баши (55-я) и ещё один колумбиец Кевин Кастаньо (89-я). В ещё одном матче дня поделили очки «Факел» и махачкалинское «Динамо». На гол Гамида Агаларова хозяева ответили точным ударом Ильнура Альшина.

После 11 туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

«Краснодар» — 27 очков «Локомотив» — 27 очков «Зенит» — 26 очков ЦСКА — 20 «Динамо» Москва — 20 «Спартак» Москва — 20 «Рубин» — 15 «Акрон» — 12 «Ростов» — 12 «Крылья Советов» — 11 «Динамо» Махачкала — 11 «Пари НН» — 11 «Химки» — 8 «Факел» — 7 «Оренбург» — 7 «Ахмат» — 6

В следующем туре после паузы на игры национальных сборных сыграют: «Акрон» — «Зенит», «Ахмат» — «Факел» (18 октября), «Пари НН» — «Ростов», «Спартак» — «Краснодар», «Химки» — «Локомотив», «Динамо» Махачкала — ЦСКА (19 октября), «Оренбург» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Динамо» Москва (20 октября).