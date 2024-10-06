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6 октября, 18:17

ЦСКА обыграл «Динамо» в «братском» дерби со счётом 2:1

Московский ЦСКА оказался сильнее столичного «Динамо» в матче 11-го футбольной Российской премьер-лиги. «Братское» дерби, прошедшее на «ВТБ Арене», завершилось со счётом 2:1 в пользу армейцев, для которых эта победа стала первой на поле бело-голубых за последние девять лет.

Нападающий Аббосбек Файзуллаев вывел ЦСКА вперёд на 17-й минуте. Колумбийский полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль сравнял счёт на 55-й, но победный гол за минуту до конца основного времени забил форвард Тамерлан Мусаев.

Лидеры РПЛ в этом туре очки не потеряли. «Локомотив» сегодня дома переиграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Тимура Сулейманова на 75-й минуте. «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» 4:0. Дублем отметился колумбийский форвард Джон Кордоба (41-я и 73-я), ангольский нападающий Жуан Баши (55-я) и ещё один колумбиец Кевин Кастаньо (89-я). В ещё одном матче дня поделили очки «Факел» и махачкалинское «Динамо». На гол Гамида Агаларова хозяева ответили точным ударом Ильнура Альшина.

После 11 туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. «Краснодар» — 27 очков
  2. «Локомотив» — 27 очков
  3. «Зенит» — 26 очков
  4. ЦСКА — 20
  5. «Динамо» Москва — 20
  6. «Спартак» Москва — 20
  7. «Рубин» — 15
  8. «Акрон» — 12
  9. «Ростов» — 12
  10. «Крылья Советов» — 11
  11. «Динамо» Махачкала — 11
  12. «Пари НН» — 11
  13. «Химки» — 8
  14. «Факел» — 7
  15. «Оренбург» — 7
  16. «Ахмат» — 6

В следующем туре после паузы на игры национальных сборных сыграют: «Акрон» — «Зенит», «Ахмат» — «Факел» (18 октября), «Пари НН» — «Ростов», «Спартак» — «Краснодар», «Химки» — «Локомотив», «Динамо» Махачкала — ЦСКА (19 октября), «Оренбург» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Динамо» Москва (20 октября).

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Ранее Life.ru сообщал, что «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 3:0. При этом все голы были забиты ещё в первом тайме.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Никита Никонов
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