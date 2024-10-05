«Спартак» не оставил шансов «Ростову» Карпина, забив три гола ещё в первом тайме

Московский «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 в домашнем матче в рамках 11-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Все голы были забиты в первом тайме.

Сначала полузащитник Наиль Умяров открыл счёт на 29-й минуте, а затем дубль оформил ямайский нападающий Шамар Николсон (на 34-й и 45+1). Кроме того, гол легионера на 9-й минуте не засчитал судья. «Спартак» идёт пятым с 19 очками и в 12-м туре примет дома «Краснодар». Подопечные Валерия Карпина расположились на девятой позиции с 12 очками. В следующем туре они отправятся в гости к «Пари НН», расставшемуся сегодня с главным тренером. Обе игры пройдут 19 октября.

Тем временем «Зенит» вновь вышел на первое место, победив дома «Оренбург» со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забиль бразильский хавбек Густаво Мантуан на 61-й минуте. Гости проводили свой первый матч после увольнения главного тренера испанца Давида Деограсии. Обойти петербуржцев может «Краснодар», имеющий матч в запасе. Южане сыграют в воскресенье с «Химками» на своём поле». Пока же у «Зенита» 26 очков, у «Краснодара» — 24.

В ещё одном вечернем матче «Рубин» оказался сильнее «Ахмата» 2:0. Илья Рожков открыл счёт на 45-й минуте, а албанский форвард Мирлинд Даку на 90+1 закрепил преимущество. Таким образом казанцы прервали серию из четырёх матчей без побед и находятся на седьмом месте с 15 очками, а «Ахмат» вновь не смог победить и идёт на последнем месте с шестью очками.