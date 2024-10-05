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5 октября, 15:12

«Пари НН» расстался с тренером Иличем после ничьей с «Акроном»

Саша Илич. Обложка © Сайт «Пари НН»

Саша Илич. Обложка © Сайт «Пари НН»

ФК «Пари НН» и главный тренер клуба Саша Илич расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

«Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Мы не прощаемся, а говорим вам: «До свидания!»,говорится в сообщении.

Илич возглавил нижегородцев в конце прошлого сезона и сумел сохранить место в РПЛ по итогам стыковых матчей. В текущем сезоне на счету «Пари НН» 11 очков в 11 матчах. Сегодня нижегородцы сыграли вничью на выезде с тольяттинским «Акроном» 2:2. На голы нападающего Беншимола из Кабо-Верде (40-я минута) и черногорского полузащитника Стефана Лончара (64-я) гости ответили забитыми мячами словенского защитника Свена Карича (47-я) и форварда Зе Турбо из Гвинеи-Бисау (90+4). «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре нижегородцы сыграют с «Ростовом» дома 19 октября. Идущий восьмым с 12 очками «Акрон» 18 октября примет «Зенит».

Сербу Саше Иличу 46 лет, ранее он тренировал «Чукарички», «Атромитос», софийский ЦСКА и национальные молодёжные сборные.

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Никита Никонов
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