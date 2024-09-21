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21 сентября, 01:10

«Гранада» уволила установившего антирекорд экс-тренера «Спартака»

«Гранада» уволила экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Клуб «Гранада», выступающий в испанской Сегунде, объявил о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Ранее испанский специалист занимал руководил московским «Спартаком» с июня 2022 года по апрель 2024 года.

Под руководством Абаскаля «Гранада» провела шесть матчей в первенстве, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Клуб идёт на 12-м месте в турнирной таблице.

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Напомним, бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль установил антирекорд «Гранады». Под его руководством команда дважды подряд проиграла на домашнем поле на старте сезона. Контракт с испанским клубом он подписал в июне.

Обложка ©

flickr / Pierre Maillard

Артём Гапоненко
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