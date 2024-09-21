«Гранада» уволила установившего антирекорд экс-тренера «Спартака»
«Гранада» уволила экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля
Клуб «Гранада», выступающий в испанской Сегунде, объявил о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Ранее испанский специалист занимал руководил московским «Спартаком» с июня 2022 года по апрель 2024 года.
Под руководством Абаскаля «Гранада» провела шесть матчей в первенстве, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Клуб идёт на 12-м месте в турнирной таблице.
Напомним, бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль установил антирекорд «Гранады». Под его руководством команда дважды подряд проиграла на домашнем поле на старте сезона. Контракт с испанским клубом он подписал в июне.
flickr / Pierre Maillard