«Гранада» уволила установившего антирекорд экс-тренера «Спартака»

Клуб «Гранада», выступающий в испанской Сегунде, объявил о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Ранее испанский специалист занимал руководил московским «Спартаком» с июня 2022 года по апрель 2024 года.

Под руководством Абаскаля «Гранада» провела шесть матчей в первенстве, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Клуб идёт на 12-м месте в турнирной таблице.