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31 августа, 15:24

Бывший тренер «Спартака» установил антирекорд в Испании

«Гранада» под руководством Гильермо Абаскаля установила клубный антирекорд

Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль установил антирекорд испанской «Гранады». Под его руководством команда дважды подряд проиграла на домашнем поле на старте сезона в Сегунде (второй по силе дивизион в системе испанского футбола).

В матче первого тура «Гранада» проиграла «Альбасете» со счётом 1:2, а в игре третьего тура уступила «Уэске» 1:3. Между этими матчами уместилась гостевая победа над «Ферролем» 1:0. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

"Спартак" одержал первую крупную победу в матче с "Ростовом" после ухода Абаскаля
"Спартак" одержал первую крупную победу в матче с "Ростовом" после ухода Абаскаля

Напомним, 35-летнего испанского тренера Гильермо Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле после поражения от «Сочи», который занимал последнее место в РПЛ. В июне он заключил контракт с «Гранадой» до конца сезона.

Николай Рюмин
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