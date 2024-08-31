Бывший тренер «Спартака» установил антирекорд в Испании

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль установил антирекорд испанской «Гранады». Под его руководством команда дважды подряд проиграла на домашнем поле на старте сезона в Сегунде (второй по силе дивизион в системе испанского футбола).

В матче первого тура «Гранада» проиграла «Альбасете» со счётом 1:2, а в игре третьего тура уступила «Уэске» 1:3. Между этими матчами уместилась гостевая победа над «Ферролем» 1:0. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.