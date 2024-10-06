«Я очень рад»: Станкович объяснил успех «Спартака» в матче против «Ростова»

Игроки «Спартака» выполнили установки тренерского штаба и продемонстрировали самоотдачу, и потому смогли разгромить «Ростов». Об этом заявил главный тренер московского клуба Деян Станкович, его слова передаёт «Газета.ru» .

«Если игроки не верят тому, что мы предлагаем, то ничего не получится. Без них невозможно добиться успеха. Я очень рад, что футболисты нам доверяют, что за счёт самоотдачи и желания у нас получается добиваться результата», — отметил специалист.