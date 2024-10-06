«Я очень рад»: Станкович объяснил успех «Спартака» в матче против «Ростова»
Станкович объяснил разгром «Ростова» самоотдачей игроков «Спартака»
Игроки «Спартака» и «Ростова» на поле. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Игроки «Спартака» выполнили установки тренерского штаба и продемонстрировали самоотдачу, и потому смогли разгромить «Ростов». Об этом заявил главный тренер московского клуба Деян Станкович, его слова передаёт «Газета.ru».
«Если игроки не верят тому, что мы предлагаем, то ничего не получится. Без них невозможно добиться успеха. Я очень рад, что футболисты нам доверяют, что за счёт самоотдачи и желания у нас получается добиваться результата», — отметил специалист.
Напомним, 5 октября «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 в домашнем матче в рамках 11-го тура РПЛ. Московский клуб на данный момент занимают пятую позицию в Чемпионате, а подопечные Валерия Карпина расположились на девятой строчке.