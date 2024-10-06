Автобус с игроками ФК «Ростов» столкнулся с машиной на МКАД при выезде из Москвы
Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД. В пресс-службе донского клуба рассказали журналистам, что спортсмены возвращались из столицы после матча с московским «Спартаком». По словам представителя команды, пострадавших нет.
«Один из автобусов попал в небольшое ДТП... Всё в порядке. Уже продолжили путь», — сказал собеседник «МАТЧ ТВ».
Ранее ребёнок погиб и ещё четыре человека пострадали в страшном ДТП в Ростовской области. Lada и Toyota столкнулись, после чего отечественная легковушка опрокинулась. К слову, дети, находившиеся внутри «лады», не были пристёгнуты.