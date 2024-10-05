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5 октября, 19:10

Выбежавший на дорогу лось унёс жизни четверых человек под Омском

МВД: Четыре человека погибли на трассе под Омском после ДТП из-за лося

От «лады» осталась груда металла после смертельного ДТП под Омском. Обложка © Telegram / Омская полиция

От «лады» осталась груда металла после смертельного ДТП под Омском. Обложка © Telegram / Омская полиция

Четыре человека погибли на трассе в Омской области после ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Подробности трагедии сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Всё произошло около 19:20 на 129 километре трассы Омск — Муромцево — Седельниково. По предварительным данным, водитель «лады гранты» сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть. После этого легковушку вынесло на встречку, где она врезалась в «тойоту ярис». От удара обе машины, судя по кадрам с места, превратилась в груду металла. В результате столкновения погиб пассажир иномарки, а также водитель и два пассажира «лады». Кроме того, четверых пострадавших, включая ребёнка, доставили в больницу.

«В медицинское учреждение доставлены: водитель «тойоты» (женщина) и её пассажир (шестилетний мальчик), а также двое мужчин – пассажиры «лады», — говорится в сообщении МВД.

Последствия смертельного ДТП на трассе по Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Последствия смертельного ДТП на трассе по Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Последствия смертельного ДТП на трассе по Омском. Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

Последствия смертельного ДТП на трассе по Омском. Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

Ранее Life.ru писал, что на трассе «Колыма» под Магаданом произошло серьёзное ДТП. В лобовом столкновении погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

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Наталья Демьянова
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