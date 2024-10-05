Выбежавший на дорогу лось унёс жизни четверых человек под Омском

Всё произошло около 19:20 на 129 километре трассы Омск — Муромцево — Седельниково. По предварительным данным, водитель «лады гранты» сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть. После этого легковушку вынесло на встречку, где она врезалась в «тойоту ярис». От удара обе машины, судя по кадрам с места, превратилась в груду металла. В результате столкновения погиб пассажир иномарки, а также водитель и два пассажира «лады». Кроме того, четверых пострадавших, включая ребёнка, доставили в больницу.