Два человека погибли в страшном ДТП под Магаданом
В ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом погибли водитель и пассажир иномарки
В ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом погибли водитель и пассажир иномарки. Обложка © Telegram / Полиция Колымы
На трассе «Колыма» под Магаданом произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в УМВД России по Магаданской области.
Предварительное расследование показывает, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не выбрал безопасную скорость, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В страшной аварии водитель и пассажир Toyota Corolla Spacio скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Согласно информации от Госавтоинспекции, в результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser получили различные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего тщательно исследуются, чтобы установить все детали трагедии и принять соответствующие меры.
Ранее Life.ru сообщал о других серьёзных ДТП в различных регионах России. Например, в результате аварии на Камчатке погибла 42-летняя женщина, а ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Также на Кубани недавно произошло массовое ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали 22 человека, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.