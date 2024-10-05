Два человека погибли в страшном ДТП под Магаданом

На трассе «Колыма» под Магаданом произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в УМВД России по Магаданской области.

Предварительное расследование показывает, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не выбрал безопасную скорость, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В страшной аварии водитель и пассажир Toyota Corolla Spacio скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Согласно информации от Госавтоинспекции, в результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser получили различные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего тщательно исследуются, чтобы установить все детали трагедии и принять соответствующие меры.