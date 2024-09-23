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23 сентября, 02:39

Страшное ДТП на Камчатке унесло жизнь женщины, ещё четыре человека пострадали

Госавтоинспекция: Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на Камчатке

В Камчатском крае на 26 км трассы Елизово — Паратунка произошла трагедия: в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 42-летняя женщина, ещё четыре человека пострадали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В камчатке на 26 километре трассы город Елизово – посёлок Паратунка произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

В камчатке на 26 километре трассы город Елизово – посёлок Паратунка произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

«22 сентября на 26-м км трассы Елизово — Паратунка произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина, являвшаяся пассажиром автомобиля Toyota Belta, умерла в реанимационном отделении. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик», — сообщили в ведомстве.

В связи с инцидентом правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела. Согласно информации, это может быть связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что девять россиян получили лёгкие травмы в результате ДТП с микроавтобусом в Турции. По информации посольства РФ в Анкаре, пострадавшие не нуждались в госпитализации, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Кирилл Сосновских
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