Страшное ДТП на Камчатке унесло жизнь женщины, ещё четыре человека пострадали

В Камчатском крае на 26 км трассы Елизово — Паратунка произошла трагедия: в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 42-летняя женщина, ещё четыре человека пострадали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В камчатке на 26 километре трассы город Елизово – посёлок Паратунка произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Камчатки

«22 сентября на 26-м км трассы Елизово — Паратунка произошло ДТП, в результате которого 42-летняя женщина, являвшаяся пассажиром автомобиля Toyota Belta, умерла в реанимационном отделении. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик», — сообщили в ведомстве.

В связи с инцидентом правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела. Согласно информации, это может быть связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.