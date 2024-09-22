В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

Девять россиян получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Турции. Как сообщили в посольстве РФ в Анкаре, госпитализация им не понадобилась.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — рассказали в диппредставительстве.