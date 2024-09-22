Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 19:15

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

Посольство: Девять россиян получили лёгкие травмы в результате ДТП в Турции

Девять россиян получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Турции. Как сообщили в посольстве РФ в Анкаре, госпитализация им не понадобилась.

«По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — рассказали в диппредставительстве.

На юге Турции 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
На юге Турции 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Напомним, в Турции в провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек. В их числе 15 иностранных туристов. Они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров