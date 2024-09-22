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22 сентября, 16:15

В Турции перевернулся микроавтобус с иностранными туристами, пострадали 18 человек

IHA: В Турции микроавтобус попал в ДТП, пострадали 18 человек

Место ДТП в Турции. Обложка © X / ihacomtr

Место ДТП в Турции. Обложка © X / ihacomtr

В Турции в провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек. Об этом сообщает агентство IHA.

В Турции перевернулся микроавтобус. Видео © IHA

По информации агентства, среди пострадавших — 15 иностранных туристов. Они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. Также в числе пострадавших числятся два водителя и экскурсовод. Все они доставлены в больницу.

«Микроавтобус перевернулся у города Аджигёль провинции Невшехир после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе», — указано в сообщении.

Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте
Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте

Ранее Life.ru сообщал, что в Египте туристический автобус с 43 пассажирами в салоне завалился из-за того, что водитель потерял управление на трассе. В транспортном средстве находился 21 человек из РФ. Губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли пообещал лично проконтролировать оказание каждому пострадавшему медицинской помощи.

Дарья Нарыкова
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