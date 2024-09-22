В Турции перевернулся микроавтобус с иностранными туристами, пострадали 18 человек

В Турции в провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек. Об этом сообщает агентство IHA .

По информации агентства, среди пострадавших — 15 иностранных туристов. Они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. Также в числе пострадавших числятся два водителя и экскурсовод. Все они доставлены в больницу.