Жуткое ДТП с 21 пострадавшим россиянином в Египте дошло до губернатора
Губернатор в Египте будет лично контролировать лечение попавших в ДТП россиян
Перевёрнутый автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ
21 россиянин и более 20 граждан других стран попали в аварию в Египте. Оказание им медицинской помощи собирается лично проконтролировать губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли, сообщило издание Cairo24.
«Представителей посольств Турции, России, Великобритании и Италии проинформировали о пострадавших в результате ДТП в провинции Суэц. Их госпитализировали», — сказано в публикации.
Губернатор также поручил сделать всё необходимое для оказания помощи пострадавшим и повысить уровень готовности ближайшего медицинского комплекса.
Напомним, что в Египте на трассе между Суэцем и Каиром произошла серьёзная авария с участием туристического автобуса. Транспортное средство завалилось на бок, когда водитель потерял управление. В результате пострадал 21 пассажир из России, всего в салоне находилось 43 пассажира.