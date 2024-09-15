Жуткое ДТП с 21 пострадавшим россиянином в Египте дошло до губернатора

21 россиянин и более 20 граждан других стран попали в аварию в Египте. Оказание им медицинской помощи собирается лично проконтролировать губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли, сообщило издание Cairo24.

«Представителей посольств Турции, России, Великобритании и Италии проинформировали о пострадавших в результате ДТП в провинции Суэц. Их госпитализировали», — сказано в публикации.

Губернатор также поручил сделать всё необходимое для оказания помощи пострадавшим и повысить уровень готовности ближайшего медицинского комплекса.