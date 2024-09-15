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15 сентября, 05:35

Жуткое ДТП с 21 пострадавшим россиянином в Египте дошло до губернатора

Губернатор в Египте будет лично контролировать лечение попавших в ДТП россиян

Перевёрнутый автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

Перевёрнутый автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

21 россиянин и более 20 граждан других стран попали в аварию в Египте. Оказание им медицинской помощи собирается лично проконтролировать губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли, сообщило издание Cairo24.

«Представителей посольств Турции, России, Великобритании и Италии проинформировали о пострадавших в результате ДТП в провинции Суэц. Их госпитализировали», — сказано в публикации.

Губернатор также поручил сделать всё необходимое для оказания помощи пострадавшим и повысить уровень готовности ближайшего медицинского комплекса.

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Напомним, что в Египте на трассе между Суэцем и Каиром произошла серьёзная авария с участием туристического автобуса. Транспортное средство завалилось на бок, когда водитель потерял управление. В результате пострадал 21 пассажир из России, всего в салоне находилось 43 пассажира.

Владимир Озеров
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