В Якутии завели ещё одно дело после ДТП с автобусом, где погибли четыре человека
Место ДТП с автобусом в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор
В Якутии правоохранители завели ещё одно уголовное дело после аварии с автобусом, где погибли четыре человека. Производство ведётся по факту оказания услуг, не отвечающих стандартам безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СледКом.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть четырёх человек)», — сказали в СК.
Напомним, ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Автобус направлялся из Нерюнгри в Алдан, съехал на обочину и опрокинулся. Там погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».