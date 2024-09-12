Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 06:29

В Якутии завели ещё одно дело после ДТП с автобусом, где погибли четыре человека

Место ДТП с автобусом в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

Место ДТП с автобусом в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

В Якутии правоохранители завели ещё одно уголовное дело после аварии с автобусом, где погибли четыре человека. Производство ведётся по факту оказания услуг, не отвечающих стандартам безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СледКом.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть четырёх человек)», — сказали в СК.

Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым
Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым

Напомним, ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Автобус направлялся из Нерюнгри в Алдан, съехал на обочину и опрокинулся. Там погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров