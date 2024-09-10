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10 сентября, 11:30

Число жертв ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырёх

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

В результате сегодняшней аварии с автобусом в Якутии погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Такие данные привели в региональном главке МЧС РФ.

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

«По уточнённой информации, пострадали 34 человека, в том числе четверо погибли. Всего в автобусе находилось 35 человек. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

Последствия ДТП с участием автобуса в Якутии. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия) / УпрДор

Смертельное ДТП с трактором произошло в Новгородской области
Смертельное ДТП с трактором произошло в Новгородской области

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Автобус направлялся из Нерюнгри в Алдан, съехал на обочину и опрокинулся.

Никита Осипов
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