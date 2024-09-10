Число жертв ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырёх

В результате сегодняшней аварии с автобусом в Якутии погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Такие данные привели в региональном главке МЧС РФ.

«По уточнённой информации, пострадали 34 человека, в том числе четверо погибли. Всего в автобусе находилось 35 человек. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.