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14 сентября, 23:05

Двадцать один россиянин пострадал в результате ДТП с автобусом в Египте

Перевернувшийся автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

Перевернувшийся автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

В Египте на трассе между Суэцем и Каиром произошла серьёзная авария с участием туристического автобуса. В результате пострадал 21 пассажир из России, пишет местное издание Cairo24.

По предварительным данным, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха, опрокинулся на бок из-за того, что водитель потерял контроль над его управлением. Всего в салоне находилось 43 пассажира. Следственные органы задержали водителя для дачи пояснений. Предварительно, обошлось без погибших, все отделались царапинами и порезами.

Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Сахалине
Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Сахалине

Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области столкнулись бензовоз и междугородний автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе 15-летний мальчик.

Артём Гапоненко
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