Двадцать один россиянин пострадал в результате ДТП с автобусом в Египте

В Египте на трассе между Суэцем и Каиром произошла серьёзная авария с участием туристического автобуса. В результате пострадал 21 пассажир из России, пишет местное издание Cairo24.

По предварительным данным, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха, опрокинулся на бок из-за того, что водитель потерял контроль над его управлением. Всего в салоне находилось 43 пассажира. Следственные органы задержали водителя для дачи пояснений. Предварительно, обошлось без погибших, все отделались царапинами и порезами.