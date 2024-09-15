Двадцать один россиянин пострадал в результате ДТП с автобусом в Египте
Перевернувшийся автобус с туристами в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ
В Египте на трассе между Суэцем и Каиром произошла серьёзная авария с участием туристического автобуса. В результате пострадал 21 пассажир из России, пишет местное издание Cairo24.
По предварительным данным, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха, опрокинулся на бок из-за того, что водитель потерял контроль над его управлением. Всего в салоне находилось 43 пассажира. Следственные органы задержали водителя для дачи пояснений. Предварительно, обошлось без погибших, все отделались царапинами и порезами.
Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области столкнулись бензовоз и междугородний автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе 15-летний мальчик.