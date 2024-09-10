Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом в Свердловской области
Кадр с места столкновения автобуса и бензовоза. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области
В Свердловской области столкнулись бензовоз и междугородний автобус №125, следовавший по маршруту «Сухой Лог — Богданович», в результате чего пострадали восемь человек, в том числе 15-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Авария произошла в 16:20 на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. По предварительным данным, водитель бензовоза пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора, но не успел — в него врезался пассажирский пазик.
«После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов Госавтоинспекции ОВД Богдановича, а также огнеборцы районной МЧС. Испекторы ДПС обеспечивают реверсивное движение транспортных потоков», — говорится в сообщении МВД.
Кадр с места столкновения автобуса и бензовоза. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области
В момент аварии в салоне автобуса находилось порядка 20 пассажиров и водитель. По информации областной прокуратуры, для обследования в больницу были доставлены восемь человек.
Ранее сообщалось о страшном ДТП на Кубани, в результате которого три девушки сгорели заживо в вылетевшем с дороги автомобиле. Погибшим было всего 24, 22 и 17 лет.