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9 сентября, 08:45

Три девушки сгорели заживо в машине на Кубани, младшей всего 17

В Краснодарском крае три девушки сгорели заживо в вылетевшем с дороги автомобиле

Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Страшная авария произошла в Гулькевичском районе Кубани. На автодороге Гулькевичи—Кропоткин в результате ДТП заживо сгорели три девушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 8 сентября примерно в 20:00. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево.

«В результате столкновения транспортное средство загорелось. Предположительно, в салоне находились три девушки, они погибли», — сообщили в министерстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники позиции. По установленным данным, в машине сидели жительницы города Кропоткина. Девушкам было 24, 22 и 17 лет.

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Ранее Life.ru рассказал о сгоревшей заживо семье. Мать с тремя детьми погибли во время пожара в подмосковной квартире. Огонь охватил 40 квадратных метров, возгорание тушили 52 специалиста и 19 единиц техники. После пожара в больницу доставили восемь человек, пятеро из них — дети.

Наталья Афонина
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