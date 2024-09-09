Три девушки сгорели заживо в машине на Кубани, младшей всего 17
В Краснодарском крае три девушки сгорели заживо в вылетевшем с дороги автомобиле
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Страшная авария произошла в Гулькевичском районе Кубани. На автодороге Гулькевичи—Кропоткин в результате ДТП заживо сгорели три девушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла 8 сентября примерно в 20:00. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево.
«В результате столкновения транспортное средство загорелось. Предположительно, в салоне находились три девушки, они погибли», — сообщили в министерстве.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники позиции. По установленным данным, в машине сидели жительницы города Кропоткина. Девушкам было 24, 22 и 17 лет.
Ранее Life.ru рассказал о сгоревшей заживо семье. Мать с тремя детьми погибли во время пожара в подмосковной квартире. Огонь охватил 40 квадратных метров, возгорание тушили 52 специалиста и 19 единиц техники. После пожара в больницу доставили восемь человек, пятеро из них — дети.