Три девушки сгорели заживо в машине на Кубани, младшей всего 17

Страшная авария произошла в Гулькевичском районе Кубани. На автодороге Гулькевичи—Кропоткин в результате ДТП заживо сгорели три девушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 8 сентября примерно в 20:00. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево.

«В результате столкновения транспортное средство загорелось. Предположительно, в салоне находились три девушки, они погибли», — сообщили в министерстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники позиции. По установленным данным, в машине сидели жительницы города Кропоткина. Девушкам было 24, 22 и 17 лет.