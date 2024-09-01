Мать с тремя детьми сгорели при пожаре в подмосковной квартире

Пожар унёс жизни матери и троих её детей в подмосковной деревне Юрцово. Там загорелась квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Согласно сообщению пресс-службы управления Следственного комитета по Московской области, огонь вспыхнул вечером 31 августа. После его ликвидации в больницу были доставлены восемь человек, включая пятерых детей. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, включая медицинскую и пожарно-техническую.