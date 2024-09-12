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12 сентября, 04:14

Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Сахалине

Фото с места ДТП в Сахалинской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Фото с места ДТП в Сахалинской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Пассажирский автобус слетел с дороги в Ногликском районе Сахалинской области. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате происшествия шесть человек попали в больницу.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В тот момент в салоне находилось 10 человек.

«В результате происшествия 6 пассажиров автобуса получили травмы и госпитализированы в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ», 4 пассажира были осмотрены врачами и, после оказания медицинской помощи, отпущены», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в Свердловской области столкнулись бензовоз и междугородний автобус. В результате пострадали восемь человек, в том числе 15-летний мальчик.

Оксана Попова
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