Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Сахалине

Пассажирский автобус слетел с дороги в Ногликском районе Сахалинской области. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате происшествия шесть человек попали в больницу.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В тот момент в салоне находилось 10 человек.

«В результате происшествия 6 пассажиров автобуса получили травмы и госпитализированы в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ», 4 пассажира были осмотрены врачами и, после оказания медицинской помощи, отпущены», — сообщили в ведомстве.