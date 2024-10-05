В аварии в Ростовской области погиб ребёнок, четверо пострадали

В субботу, 5 октября, на хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области произошла серьёзная авария, в результате которой погибла шестилетняя девочка. Четверо других участников ДТП, среди которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Как стало известно, столкновение произошло между автомобилями «лада калина» и Toyota Highlander. По предварительным данным, водитель «лады» не убедился в безопасности маневра при выезде на главную дорогу, что привело к столкновению с Toyota. После удара легковушка опрокинулась, съехав в левый резерв дороги.

«В результате ДТП пассажир «лады калины» девочка 2018 года рождения скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека из автомобиля «лада калина»: водитель… пассажир… и несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2019 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе ГИБДД Ростовской области уточнили, что в момент аварии дети, находившиеся в «Ладе», не были пристёгнуты ремнями безопасности, что могло усугубить последствия аварии. Сотрудники полиции продолжают выяснять все детали и обстоятельства инцидента.