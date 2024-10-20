«Динамо» разбило «Рубин» в Казани
«Динамо» разгромило «Рубин» со счётом 4:0 и вышло на 5-е место в РПЛ
Игроки ФК «Динамо» в матче с «Рубином». Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Рубином» в матче 12-го тура МИР — Российской Премьер-Лили, который состоялся в Нижнем Новгороде. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «бело-голубых».
Нападающие Константин Тюкавин (4-я минута) и Артур (38) реализовали пенальти, голы с игры на счету защитника Фабиана Бальбуэны (62) и форварда Ярослава Гладышева (88).
Гол Ярослава Гладышева, поставившего победную точку в игре с «Рубином» в Казани. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва
После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с идущим четвёртым ЦСКА. Теперь подопечные Марцела Лички на четыре балла отстают от находящегося на третьем месте «Локомотива». «Рубин» с 15 очками остался на седьмой позиции.
В следующем туре «Динамо» предстоит 27 октября сыграть на выезде с «Химками», а «Рубин» отправится в гости к «Оренбургу».
Ранее в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу встречались «Ахмат» из Грозного и воронежский «Факел». Выдавшийся крайне напряжённым матч проходил на «Ахмат-арене» и закончился со счётом 3:2 в пользу гостей из Воронежа.