«Динамо» разбило «Рубин» в Казани

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Рубином» в матче 12-го тура МИР — Российской Премьер-Лили, который состоялся в Нижнем Новгороде. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «бело-голубых».

Нападающие Константин Тюкавин (4-я минута) и Артур (38) реализовали пенальти, голы с игры на счету защитника Фабиана Бальбуэны (62) и форварда Ярослава Гладышева (88).

Гол Ярослава Гладышева, поставившего победную точку в игре с «Рубином» в Казани. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с идущим четвёртым ЦСКА. Теперь подопечные Марцела Лички на четыре балла отстают от находящегося на третьем месте «Локомотива». «Рубин» с 15 очками остался на седьмой позиции.

В следующем туре «Динамо» предстоит 27 октября сыграть на выезде с «Химками», а «Рубин» отправится в гости к «Оренбургу».