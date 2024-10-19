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19 октября, 19:25

ЦСКА с минимальным счётом победил «Динамо» в Каспийске

Автор победного гола ЦСКА Тамерлан Мусаев. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Автор победного гола ЦСКА Тамерлан Мусаев. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 56-й минуте забил нападающий гостей Тамерлан Мусаев.

Победа позволила армейцам набрать 23 очка, клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. ЦСКА приблизился к идущим третьим «Локомотиву», который ранее сегодня неожиданно проиграл «Химкам». Махачкалинский клуб с 11-ю баллами занимает 11-ю строчку.

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А ранее грозненский «Ахмат» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче с пятью забитыми мячами. Хозяева поля до сих пор не одержали ни одной победы в новом сезоне РПЛ.

Артур Лапсаков
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