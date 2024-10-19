ЦСКА с минимальным счётом победил «Динамо» в Каспийске

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 56-й минуте забил нападающий гостей Тамерлан Мусаев.

Победа позволила армейцам набрать 23 очка, клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. ЦСКА приблизился к идущим третьим «Локомотиву», который ранее сегодня неожиданно проиграл «Химкам». Махачкалинский клуб с 11-ю баллами занимает 11-ю строчку.