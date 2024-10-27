Фанат «Реала» в бешенстве разнёс букмекерку в Казани после разгрома на «Бернабеу»

Болельщик испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» в ярости разбил несколько мониторов в букмекерской конторе, когда его команда уступила каталонской «Барселоне» со счётом 0:4 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Об этом пишет Mash Iptash .

Любитель ставок и «сливочных» был постоянным клиентом букмекерки на Чистопольской. На этот раз он поставил деньги на победу «Реала» в первом Эль-Класико сезона (так называют матч между «Реалом» и «Барсой»). Скрестив пальцы, он начал молиться футбольному богу, но во втором тайме «сине-гранатовые» вколотили в ворота «королевского клуба» четыре безответных мяча. Ставочник пришёл в неистовство и разбил три монитора, чтобы не видеть страданий любимой команды на её домашнем стадионе в матче с принципиальным соперником. Теперь он должен букмекерам дополнительные 70 тысяч за ущерб.