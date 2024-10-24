«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче с девятью голами

Московское «Динамо» одержало яркую победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России по футболу, завершив его со счётом 6:3. Игра проходила в Самаре в рамках заключительного тура группового этапа турнира.

Голами в составе «Динамо» отличились Ярослав Гладышев (9-я минута), Мехди Маухуб (хет-трик на 16-й, 53-й и 82-й минутах), Лука Гагнидзе (27-я минута) и Денис Макаров (51-я минута). Несмотря на активное сопротивление «Крыльев Советов», которые смогли ответить голами Бенхамина Гарре (13-я минута с пенальти), Томаса Гальдамеса (17-я минута) и Ильи Гапонова (77-я минута), самарская команда уступила сильному сопернику.

Эта игра была особенной для «Динамо» — игроки вышли на поле в чёрной форме в честь легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября могло бы исполниться 95 лет. С 11 очками в группе A «Динамо» вышло в четвертьфинал, где их соперником станет столичный «Локомотив». «Крылья Советов», набравшие всего 2 очка, завершили своё выступление в турнире, заняв последнее место.