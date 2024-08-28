«Динамо» и «Локомотив» одержали крупные победы в Кубке России

Московское «Динамо» одержало крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голами отметились молодые игроки хозяев — 18-летний Денис Боков (9-я минута) и 17-летний Виктор Окишор (21, 45+1). Также по мячу на счету Ярослава Гладышева (57) и Дениса Макарова (83). Единственный гол гостей на счету Фернандо Костанцы (42, пенальти).

«Динамо» с шестью набранными очками присоединилось с лидерам группы А в лице махачкалинского «Динамо» и «Спартака». У «Крыльев» очков нет.

В другом матче московский «Локомотив» разгромил подмосковные «Химки» со счётом 4:0. Дубль оформил Тимур Сулейманов (43, 57), по разу отличились Егор Погостнов (4) и Дмитрий Радиковский (81).

«Железнодорожники» лидируют в группе В с девятью очками, следом идут «Ростов» (6), «Химки» (3) и «Оренбург» (0).