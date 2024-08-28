Павел Мамаев стал отцом в третий раз
У футболиста Павла Мамаева родился сын, его назвали в честь отца
У Мамаева родился сын. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope
Футболист Павел Мамаев в третий раз стал отцом. Его супруга Надежда подарила ему сына, которого назвали Павлом. Радостной она девушка поделилась у себя на странице в социальных сетях.
Мамаев в третий раз стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope
«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трёх сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слёз. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — написала она под постом.
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