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28 августа, 15:42

Павел Мамаев стал отцом в третий раз

У футболиста Павла Мамаева родился сын, его назвали в честь отца

У Мамаева родился сын. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope

У Мамаева родился сын. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope

Футболист Павел Мамаев в третий раз стал отцом. Его супруга Надежда подарила ему сына, которого назвали Павлом. Радостной она девушка поделилась у себя на странице в социальных сетях.

Мамаев в третий раз стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope

Мамаев в третий раз стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaeva_nadihope

«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трёх сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слёз. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — написала она под постом.

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Ранее Life.ru сообщал, что у фигуриста Ильи Авербуха родилась дочь. Жена спортсмена — актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам снимки девочки прямо в роддоме. К слову, для Авербуха это третий ребёнок, так как у него уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой и сын Лев от Арзамасовой.

Александра Мышляева
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