Павел Мамаев стал отцом в третий раз

Футболист Павел Мамаев в третий раз стал отцом. Его супруга Надежда подарила ему сына, которого назвали Павлом. Радостной она девушка поделилась у себя на странице в социальных сетях.

«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трёх сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы, до слёз. Это были непростые роды, но об этом я расскажу позже, а пока разделите со мной счастливый момент», — написала она под постом.