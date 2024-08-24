Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями и сразу же раскрыли имя сына
Джастин и Хейли Бибер сообщили в социальных сетях о рождении сына
Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber
Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. На странице в социальной сети канадский музыкант сообщил, что его жена родила сына.
Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber
«Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер», — поделился новоиспечённый отец, опубликовав фото крохотной ножки новорождённого сына.
О том, что певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первого ребёнка, стало известно в мае. Влюблённые заявили об этом, опубликовав фотосессию в свадебном стиле. Напомним, что пара поженилась в 2018 году.