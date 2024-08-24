Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями и сразу же раскрыли имя сына

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. На странице в социальной сети канадский музыкант сообщил, что его жена родила сына.

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

О том, что певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первого ребёнка, стало известно в мае. Влюблённые заявили об этом, опубликовав фотосессию в свадебном стиле. Напомним, что пара поженилась в 2018 году.