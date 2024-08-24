Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 04:44

Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями и сразу же раскрыли имя сына

Джастин и Хейли Бибер сообщили в социальных сетях о рождении сына

Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber

Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. На странице в социальной сети канадский музыкант сообщил, что его жена родила сына.

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

«Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер», — поделился новоиспечённый отец, опубликовав фото крохотной ножки новорождённого сына.

Музей мадам Тюссо добавил ребёнка к статуе Джастина Бибера
Музей мадам Тюссо добавил ребёнка к статуе Джастина Бибера

О том, что певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первого ребёнка, стало известно в мае. Влюблённые заявили об этом, опубликовав фотосессию в свадебном стиле. Напомним, что пара поженилась в 2018 году.

Оксана Попова
  • Новости
  • Джастин Бибер
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров