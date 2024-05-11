Музей мадам Тюссо добавил ребёнка к статуе Джастина Бибера
Восковая фигура Джастина Бибера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madametussauds
После того как Джастин Бибер и его жена Хейли сообщили, что ждут ребёнка, лондонский музей мадам Тюссо добавил к статуе молодого отца переноску с младенцем. Об этом сообщили на официальной странице выставки в социальных сетях. Там отметили, что таким образом решили "помочь ему получить важнейшую практику".
"Детка, детка, детка, о!" — подписали пост представители музея, делая отсылку к хиту Бибера 2010 года выпуска.
Ранее Life.ru писал, что певец Джастин Бибер и его жена Хейли ждут первого ребёнка. Влюблённые заявили об этом, опубликовав фотосессию в свадебном стиле. Пока нет точной информации о сроке беременности модели и поле будущего малыша, однако фанаты предполагают, что до появления на свет звёздного дитя осталось три месяца.