Музей мадам Тюссо добавил ребёнка к статуе Джастина Бибера

После того как Джастин Бибер и его жена Хейли сообщили, что ждут ребёнка, лондонский музей мадам Тюссо добавил к статуе молодого отца переноску с младенцем. Об этом сообщили на официальной странице выставки в социальных сетях. Там отметили, что таким образом решили "помочь ему получить важнейшую практику".

"Детка, детка, детка, о!" — подписали пост представители музея, делая отсылку к хиту Бибера 2010 года выпуска.