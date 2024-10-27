«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, не сумев лишить лидерства «Краснодар»

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов, а забить первым удалось игроку хозяев Андрею Мостовому на 51-й минуте. Ничью для москвичей спас Алексей Батраков на 68-й. Это восьмой мяч 19-летнего нападающего, который возглавляет список лучших бомбардиров сезона. Вторым идёт полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (7), который не принимал участия в игре из-за травмы.

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (30), который завтра, 28 октября, сыграет матч 13-го тура с «Крыльями Советов». «Локомотив» с 28 баллами идёт третьим.