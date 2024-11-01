«Крылья Советов» могут не выпорхнуть из финансовой ямы и расстаться с половиной состава

Самарские «Крылья Советов» рискуют потерять около 30% своего финансирования, поскольку власти региона хотят сократить денежные вливания в футбольный клуб на 1 млрд рублей. Не исключено, что команде придётся продавать игроков, чтобы пройти лицензирование в РПЛ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов.

В планах у нового губернатора региона Федорищева и его помощника по работе с профессиональными клубами Яковлева выделить «Крыльям» лишь ₽600 млн. По меркам футбола это смешная сумма.

Таким образом, средств окажется недостаточно, ведь клубу необходимо закрыть зарплатную ведомость игроков, тренерского состава и сотрудников, а также выделить деньги на аренду стадиона, выездные матчи, безопасность команды и прочее.

Существует и вероятность того, что «Крылья» не смогут пройти лицензирование для выступления в следующем розыгрыше Премьер-Лиги. Из-за этого клубу, возможно, придётся устроить распродажу игроков уже этой зимой, а также расстаться с главным тренером команды Игорем Осинькиным, который зарабатывает ₽7,4 млн/мес.