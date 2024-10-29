«Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри. Обложка © X / ballondor
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по версии журнала France Football прошла в Париже.
Родри прибыл на церемонию в Париже на костылях. Видео © X / ballondor
Футболисту 28 лет. В прошедшем сезоне он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также выиграл чемпионат Англии. Родри (полное имя — Родриго Эрнандес Касканте) выступает на позиции опорного полузащитника. На церемонию вручения «Золотого мяча» он прибыл на костылях, так как ранее получил серьёзную травму.
Полузащитник впервые в карьере стал обладателем награды такого масштаба. До этого его признавали лучшим игроком Лиги Чемпионов УЕФА. Второе место в голосовании за звание лучшего игрока мира занял футболист «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, третье — Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и сборно Испании.
Лучшим тренером сезона по версии журнала France Football признан итальянский наставник испанского «Реала» Карло Анчелотти. Именно под его руководством «Реал» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Также приз как лучший молодой игрок мира получил 17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль.
«Золотой мяч» это футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Предыдущим обладателем приза является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который получал трофей рекордные восемь раз. Капитан саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду является пятикратным обладателем этой награды. В этом году Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч». Это произошло впервые за 21 год.