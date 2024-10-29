«Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по версии журнала France Football прошла в Париже.

Родри прибыл на церемонию в Париже на костылях. Видео © X / ballondor

Футболисту 28 лет. В прошедшем сезоне он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также выиграл чемпионат Англии. Родри (полное имя — Родриго Эрнандес Касканте) выступает на позиции опорного полузащитника. На церемонию вручения «Золотого мяча» он прибыл на костылях, так как ранее получил серьёзную травму.

Полузащитник впервые в карьере стал обладателем награды такого масштаба. До этого его признавали лучшим игроком Лиги Чемпионов УЕФА. Второе место в голосовании за звание лучшего игрока мира занял футболист «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, третье — Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и сборно Испании.