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28 октября, 21:48

Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком мира

17-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» признан лучшим молодым игроком мира

Ламин Ямаль. Обложка © X / FC Barcelona

Ламин Ямаль. Обложка © X / FC Barcelona

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль удостоился звания лучшего молодого игрока мира, став обладателем «Копа трофи». Этот приз, обычно вручаемый игрокам до 21 года, он получил всего в 17 лет, что стало исключительным достижением в его карьере. Торжественная церемония вручения премии по версии журнала France Football состоялась в Париже.

Вингер клуба «Барселона» и сборной Испании уже показал впечатляющие результаты, почти догнав Криштиану Роналду по числу результативных действий в плей-офф Евро и международных чемпионатов. Стоит отметить, что португальцу потребовалось 11 крупных турниров, чтобы достичь своих показателей.

Это уже третий раз, когда игрок из «Барселоны» получает престижную награду: до Ямаля её выигрывали Педри и Гави.

Отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля получил ножевое ранение
Отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля получил ножевое ранение

Это далеко не единственное достижение юного Ямаля. Кроме прочего, он стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы. Позднее этот гол также был признан лучшим на Евро-2024.

Анатолий Цейко
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