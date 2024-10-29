Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком мира

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль удостоился звания лучшего молодого игрока мира, став обладателем «Копа трофи». Этот приз, обычно вручаемый игрокам до 21 года, он получил всего в 17 лет, что стало исключительным достижением в его карьере. Торжественная церемония вручения премии по версии журнала France Football состоялась в Париже.

Вингер клуба «Барселона» и сборной Испании уже показал впечатляющие результаты, почти догнав Криштиану Роналду по числу результативных действий в плей-офф Евро и международных чемпионатов. Стоит отметить, что португальцу потребовалось 11 крупных турниров, чтобы достичь своих показателей.

Это уже третий раз, когда игрок из «Барселоны» получает престижную награду: до Ямаля её выигрывали Педри и Гави.