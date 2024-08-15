Отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля получил ножевое ранение

Мунир Ямаль, отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля, получил несколько ножевых ранений во время уличной ссоры в испанском городе Матаро.

Всё началось с перепалки на улице. Тогда полиция быстро смогла пресечь разворачивавшуюся драку. А позже ночью Ямаля-старшего подкараулили трое и нанесли ему удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. По данным La Vanguardia, мужчина был в тяжёлом состоянии.