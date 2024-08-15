Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:15

Отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля получил ножевое ранение

Обложка © VK / Барса — больше, чем клуб

Обложка © VK / Барса — больше, чем клуб

Мунир Ямаль, отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля, получил несколько ножевых ранений во время уличной ссоры в испанском городе Матаро.

Всё началось с перепалки на улице. Тогда полиция быстро смогла пресечь разворачивавшуюся драку. А позже ночью Ямаля-старшего подкараулили трое и нанесли ему удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. По данным La Vanguardia, мужчина был в тяжёлом состоянии.

"Спасибо всем. Мне уже лучше, крепко обнимаю вас всех", — заявил отец Ямаля сегодня у себя на странице.

Испанцы повторили успех 1992 года, завоевав золото Парижа в футбольном турнире
Испанцы повторили успех 1992 года, завоевав золото Парижа в футбольном турнире

Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Оппонент отправил экс-футболиста в нокаут, Канчельскиса пытались привести в чувство около получаса, но в итоге вызвали медиков. Врачи диагностировали у тренера травму головы, но госпитализировать не стали.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Испания
  • Футбол
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров