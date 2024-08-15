Отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля получил ножевое ранение
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Мунир Ямаль, отец футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля, получил несколько ножевых ранений во время уличной ссоры в испанском городе Матаро.
Всё началось с перепалки на улице. Тогда полиция быстро смогла пресечь разворачивавшуюся драку. А позже ночью Ямаля-старшего подкараулили трое и нанесли ему удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. По данным La Vanguardia, мужчина был в тяжёлом состоянии.
"Спасибо всем. Мне уже лучше, крепко обнимаю вас всех", — заявил отец Ямаля сегодня у себя на странице.
Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Оппонент отправил экс-футболиста в нокаут, Канчельскиса пытались привести в чувство около получаса, но в итоге вызвали медиков. Врачи диагностировали у тренера травму головы, но госпитализировать не стали.