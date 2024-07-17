Назван лучший гол завершившегося чемпионата Европы

Гол полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля в полуфинале против сборной Франции признан лучшим на прошедшем чемпионате Европы по футболу. Список опубликован на сайте УЕФА.

Вторым стал удар через себя от форварда сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии на 95-й минуте. Он позволил англичанам спасти игру и победить в дополнительное время.