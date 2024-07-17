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17 июля, 03:56

Назван лучший гол завершившегося чемпионата Европы

Гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции признан лучшим на Евро-2024

Молодые звёзды сборной Испании Ламин Ямаль (слева) и Нико Уильямс (справа). Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Молодые звёзды сборной Испании Ламин Ямаль (слева) и Нико Уильямс (справа). Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Гол полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля в полуфинале против сборной Франции признан лучшим на прошедшем чемпионате Европы по футболу. Список опубликован на сайте УЕФА.

Молодой футболист отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

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Вторым стал удар через себя от форварда сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии на 95-й минуте. Он позволил англичанам спасти игру и победить в дополнительное время.

Тройку лучших замкнул гол швейцарца Джердана Шакири в матче группового турнира с Шотландией (1:1).

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Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, в финале одолевшая англичан со счётом 2:1. Это четвёртый титул победителей европейских первенств у испанцев.

Артур Лапсаков
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