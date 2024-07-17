Назван лучший гол завершившегося чемпионата Европы
Гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции признан лучшим на Евро-2024
Молодые звёзды сборной Испании Ламин Ямаль (слева) и Нико Уильямс (справа). Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol
Гол полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля в полуфинале против сборной Франции признан лучшим на прошедшем чемпионате Европы по футболу. Список опубликован на сайте УЕФА.
Молодой футболист отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.
Вторым стал удар через себя от форварда сборной Англии Джуда Беллингема в ворота Словакии на 95-й минуте. Он позволил англичанам спасти игру и победить в дополнительное время.
Тройку лучших замкнул гол швейцарца Джердана Шакири в матче группового турнира с Шотландией (1:1).
Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, в финале одолевшая англичан со счётом 2:1. Это четвёртый титул победителей европейских первенств у испанцев.