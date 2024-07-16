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Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

16 июля, 10:22
Гарет Саутгейт. Обложка © ТАСС/AP/Matthias Schrader

Гарет Саутгейт. Обложка © ТАСС/AP/Matthias Schrader

Гарет Саутгейт принял решение уйти с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Саутгейт был наставником национальной команды с 2016 года, и его контракт с Футбольной ассоциацией Англии был рассчитан до декабря 2024 года. Сборная провела 102 матча под руководством специалиста, за это время англичане дважды брали серебро чемпионатов Европы.

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Такое решение Саутгейт принял после проигрыша англичан в финале чемпионата Европы — 2024. Напомним, матч состоялся 14 июля в Берлине, в итоге сборная Испании одолела Англию со счётом 2:1 и стала новыми обладателями этого трофея.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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