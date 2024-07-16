Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

Гарет Саутгейт принял решение уйти с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Саутгейт был наставником национальной команды с 2016 года, и его контракт с Футбольной ассоциацией Англии был рассчитан до декабря 2024 года. Сборная провела 102 матча под руководством специалиста, за это время англичане дважды брали серебро чемпионатов Европы.