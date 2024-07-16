Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу
Гарет Саутгейт. Обложка © ТАСС/AP/Matthias Schrader
Гарет Саутгейт принял решение уйти с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.
Саутгейт был наставником национальной команды с 2016 года, и его контракт с Футбольной ассоциацией Англии был рассчитан до декабря 2024 года. Сборная провела 102 матча под руководством специалиста, за это время англичане дважды брали серебро чемпионатов Европы.
Такое решение Саутгейт принял после проигрыша англичан в финале чемпионата Европы — 2024. Напомним, матч состоялся 14 июля в Берлине, в итоге сборная Испании одолела Англию со счётом 2:1 и стала новыми обладателями этого трофея.