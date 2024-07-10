Англичане перед матчем с голландцами окружили похожего на Саутгейта полицейского с криками "Ты избранный!"

Болельщики сборной Англии, которая сегодня сыграет в полуфинальной битве на Евро-2024 со сборной Нидерландов, увидели в Дортмунде немецкого полицейского, похожего на тренера англичан Гарета Саутгейта. Любители футбола не оставили правоохранителя в покое, вокруг него собралась целая толпа, которая не переставала скандировать имя наставника национальной сборной.