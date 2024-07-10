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10 июля, 18:12

Англичане перед матчем с голландцами окружили похожего на Саутгейта полицейского с криками "Ты избранный!"

В Дортмунде английские болельщики нашли полицейского, похожего Саутгейта

Немецкий полицейский и Гарет Саутгейт. Обложка © X / Football Fights / ТАСС / АР

Немецкий полицейский и Гарет Саутгейт. Обложка © X / Football Fights / ТАСС / АР

Болельщики сборной Англии, которая сегодня сыграет в полуфинальной битве на Евро-2024 со сборной Нидерландов, увидели в Дортмунде немецкого полицейского, похожего на тренера англичан Гарета Саутгейта. Любители футбола не оставили правоохранителя в покое, вокруг него собралась целая толпа, которая не переставала скандировать имя наставника национальной сборной.

Английские болельщики окружили немецкого полицейского, похожего на Саутгейта. Видео © X / Football Fights

"Саутгейт, ты избранный! Саутгейт, ты избранный!", — скандировала возбуждённая публика.

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Напомним, 14 июля завершится Чемпионат Европы по футболу, на берлинском стадионе "Олимпиаштадион" состоится финальный матч. В нём сыграют сборная Испании и победитель пары Нидерланды — Англия. По словам экстрасенсов, сегодняшний полуфинал Нидерланды – Англия будет напряжённым и судьбу может решить буквально один мяч. Но, по ощущениям Блэкмун, победителем выйдут именно голландские футболисты.

Александра Мышляева
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