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27 июня, 10:11

Болельщик совершил "крутое пике" и чуть не нокаутировал Роналду на Евро-2024

Болельщик спрыгнул на Криштиану Роналду с трибуны после матча с Грузией

Болельщик чуть не вырубил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. После матча с Грузией ярый фанат решил прыгнуть с трибуны к любимому спортсмену, однако чуть не нокаутировал его с двух ног. Живым щитом для португальского форварда стали охранники, которые заслонили футболиста от "назойливого" зрителя.

Фанат чуть не нокаутировал Роналду прыжком с трибуны. Видео © X / Vibes Foot

Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам
Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро, обыграв со счётом 2:0 команду Португалии. Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала матча нападающий Хвича Кварацхелия смог загнать мяч в ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка.

Обложка ©

X / Vibes Foot

Александра Мышляева
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