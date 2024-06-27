Болельщик совершил "крутое пике" и чуть не нокаутировал Роналду на Евро-2024
Болельщик спрыгнул на Криштиану Роналду с трибуны после матча с Грузией
Болельщик чуть не вырубил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. После матча с Грузией ярый фанат решил прыгнуть с трибуны к любимому спортсмену, однако чуть не нокаутировал его с двух ног. Живым щитом для португальского форварда стали охранники, которые заслонили футболиста от "назойливого" зрителя.
Фанат чуть не нокаутировал Роналду прыжком с трибуны. Видео © X / Vibes Foot
Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро, обыграв со счётом 2:0 команду Португалии. Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала матча нападающий Хвича Кварацхелия смог загнать мяч в ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка.
X / Vibes Foot