Болельщик совершил "крутое пике" и чуть не нокаутировал Роналду на Евро-2024

Болельщик чуть не вырубил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. После матча с Грузией ярый фанат решил прыгнуть с трибуны к любимому спортсмену, однако чуть не нокаутировал его с двух ног. Живым щитом для португальского форварда стали охранники, которые заслонили футболиста от "назойливого" зрителя.